Вже пообідала з батьками в ресторані: адвокат Софії Сапеги розповів, як дівчина відбуває домашній арешт

За його словами, хоч і з низкою обмежень, але дівчина "живе в нормальних умовах".
Адвокат дівчини білоруського опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги підтвердив інформацію про те, що її перевели під домашній арешт. Дівчина вже встигла пообідати з батьками.
Про це адвокат Сапеги Антон Гашинський розповів в ефірі російського телеканалу "Дождь" 25 червня.
"На неї накладена низка обмежень, але при цьому вона живе в нормальних умовах. В умовах квартири. У неї є можливість зустрічатися з батьками і не тільки", - сказав Гашинський.
За його словами, Софія Сапега напередодні зустрілася з батьками і пообідала з ними в ресторані.
На думку адвоката, переведення дівчини із СІЗО під домашній арешт пов'язане із зустріччю Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Він також сподівається, що невдовзі Сапегу повернуть на батьківщину, до Росії.
"Завдяки цьому і подальша доля Софії буде визначеною і позитивною. Думаю, вона буде вдома", - зазначив він.
Нагадаємо:
- У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.
- Пасажири розповіли про реакцію хлопця на посадку в Мінську. За словами очевидців, дізнавшись про посадку в Мінську Протасевич запанікував. Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
- Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Згодом стало відомо, що її заарештували на два місяці . Потім білоруські силовики записали відео, де Сапега розповіла, що є редактором Telegram-каналу, який публікує особисту інформацію про білоруських правоохоронців.
- Мати дівчини звернулася за допомогою до Путіна, адже Софія — громадянка РФ.