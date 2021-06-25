Вже пообідала з батьками в ресторані: адвокат Софії Сапеги розповів, як дівчина відбуває домашній арешт

Вже пообідала з батьками в ресторані: адвокат Софії Сапеги розповів, як дівчина відбуває домашній арешт

За його словами, хоч і з низкою обмежень, але дівчина "живе в нормальних умовах".

Адвокат дівчини білоруського опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги підтвердив інформацію про те, що її перевели під домашній арешт. Дівчина вже встигла пообідати з батьками.

Про це адвокат Сапеги Антон Гашинський розповів в ефірі російського телеканалу "Дождь" 25 червня.

"На неї накладена низка обмежень, але при цьому вона живе в нормальних умовах. В умовах квартири. У неї є можливість зустрічатися з батьками і не тільки", - сказав Гашинський.

За його словами, Софія Сапега напередодні зустрілася з батьками і пообідала з ними в ресторані.

На думку адвоката, переведення дівчини із СІЗО під домашній арешт пов'язане із зустріччю Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Він також сподівається, що невдовзі Сапегу повернуть на батьківщину, до Росії.

"Завдяки цьому і подальша доля Софії буде визначеною і позитивною. Думаю, вона буде вдома", - зазначив він.

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