Взяти спирт, ніж та спідню білизну: росіян закликають скласти тривожну валізку на випадок евакуації

Пам'ятки про евакуацію вивісили для мешканців у багатьох місцевих селах Бєлгородської області.

У Бєлгородській області РФ, що межує із Україною, з'явилися пам'ятки про евакуацію, у яких вказано "скласти тривожну валізку та виїхати до безпечного району".

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Зазначається, пам'ятки про евакуацію вивісили для мешканців у багатьох місцевих селах області. У ний йдеться про покроковий порядок дій під час евакуації до збірного пункту. Там же вказано, що мешканці, які вирішили ховатися в іншому місці, повинні повідомити про це голові свого населеного пункту.

Також у листівках вказано, що має лежати у тривожній валізці: від документів та контактів родичів, до сірників та зміни спідньої білизни.

Фото: Baza

Фото: Baza

Нагадаємо, у Бєлгороді вирішили скасувати традиційний військовий парад до Дня перемоги 9 травня. Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков пояснив, що таке рішення ухвалила регіональна влада, "виходячи з оперативної обстановки".

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