"Взяти в полон буде важко": що кажуть бійці ЗСУ про північнокорейських солдатів

Росія планує використати військових із КНДР для посилення оборони в Курській та Бєлгородській областях.

Росія, ймовірно, триматиме південнокорейських солдатів на другій лінії оборони в Курській і Бєлгородській областях, аби вивільнити власні війська для боїв на Донбасі.

Про це газеті The Washington Post розповіли українські бійці, які воюють на Курщині та Харківщині.

Згідно з даними американської розвідки, наразі в Курській області перебуває близько 10 тисяч солдатів армії КНДР. Вважається, що Кремль хоче застосувати їх для підсилення російських військ, які намагаються вибити ЗСУ з району навколо Суджі.

Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес", який воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади в Харківській області, сказав, що дані розвідки фіксують присутність північнокорейських військ не лише на Курщині, але й у сусідній Бєлгородській області.

На думку Федоренка, північнокорейські війська будуть використані для зміцнення другої лінії оборони росіян поблизу Бєлгорода. Це вивільнить російські підрозділи, які там стояли, і їх можна буде кинути на Донбас.

36-річний Валентин Левада, боєць підрозділу безпілотних систем 82-ї бригади, очікує, що незабаром українські солдати зустрінуться з корейцями у прямому бою.

"Ми можемо зіткнутися з (військами КНДР - ред.) безпосередньо, якщо відбудеться швидкий прорив. Я припускаю, що взяти їх у полон буде важко", – сказав він.

Нагадаємо, станом на початок листопада 11 тисяч північнокорейських солдатів присутні на території РФ у Курській області. Частина з цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових. Серед них є вже втрати.

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