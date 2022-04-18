Спеціальна "операція": у Білорусі масово затримують медиків, Мінохоронздоров'я просить у Лукашенка взяти їх "на поруки"

Перші затримання лікарів силовиками відбулися 26 березня, ще одне - 13 квітня.
У Білорусі правоохоронці затримали 35 лікарів-ортопедів, які начебто підозрюються в отримані хабара.
Про це повідомляє держінформагентство РБ "БелТА".
Так, у Білорусі набирає обертів кримінальна справа, в яку втягнуті лікарі-ортопеди. Їх підозрюють в отриманні хабара, а саме виробництво пов’язане з поставкою ендопротезів.
Цікаво, що правоохоронці затримали навіть лікаря, який обслуговує самопроголошеного президента країни Лукашенка. 18 квітня до “голови держави” навіть прийшли з доповіддю міністр охорони здоров’я, генеральний прокурор та голова комітету безпеки.
Сам же Лукашенко називає затримання лікарів “операцією”.
Перші затримання лікарів силовиками відбулися 26 березня, ще одне - 13 квітня. Координатор Білоруського фонду медичної солідарності Рустам Айзатулін вважає, що все це - “показна діяльність, спрямована на те, щоб показати, що силовий блок в Білорусі потрібен”.
Зі свого боку голова мінздраву просить взяти лікарів “на поруки”. Лукашенко розглядає таку ініціативу.
“Я знаю ваші звернення з проханням взяти їх на поруки. Не пробачити, а взяти на поруки після того, як вони компенсують величезні збитки державі. Направити їх, на вашу думку, в якусь структуру для роботи. Звичайно, за спеціальністю. Сумно, що туди потрапив і "лікар президента", який не раз і президента обстежував. Я засмучений цим фактом, але закон є закон - він єдиний для всіх”, - сказав Лукашенко.
Щодо цього факту вони планують прийняти якесь рішення.
Нагадаємо, що в Білорусі російські окупанти моніторять телефони місцевих та лякають їх нападом ЗСУ.
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