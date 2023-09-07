Взяв 30 млн рублів і не поділився: у Росії арештували генерала-ППОвця, який відповідав за захист Москви

У разі визнання винним йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У російському СІЗО за звинуваченням у хабарництві перебуває генерал-майор Костянтин Огієнко, донедавна командувач 1-ю армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, що захищає небо над Москвою.

Про це пише російське пропагандистське видання “Комерсант”.

Слідство вважає, що командувач 4-ї дивізії ППО генерал-майор Дмитро Бєляцький за дорученням командарма Огієнка організував отримання хабаря за виділення земель оборонного призначення цивільній організації. Генерали розраховували на 30 млн руб. ($305 тис.), але їм дісталося всього 500 тис. руб ($5 тис.).

За даними газети, кримінальну справу було розпочато військовим слідчим управлінням СКР по Москві, а потім за розпорядженням керівництва комітету було передано до Головного військового слідчого управління.

З матеріалів кримінальної справи випливає, що керівниця громадської організації “Надія” (її прізвище не називається) зібрала гроші з низки організацій та громадян, пообіцявши наділити їх земельними ділянками у підмосковних Довгопрудному та Лобному. Забезпечити виділення цих ділянок, за версією слідства, мали генерали військ ППО.

Опинившись під слідством, Бєляцький частково визнав провину і клопотав про укладання з ним досудової угоди про співпрацю, в рамках якої він зобов'язався розкрити відомі факти корупції.

Генерал-майор Огієнко свою причетність до корупції категорично заперечував, проте Московський гарнізонний військовий суд (ГВС) обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту, а нещодавно, після передачі справи до ДСУ СКР, 235-й ГВС продовжив утримання під вартою до 27 листопада 2023 року. У разі визнання винним генералу загрожує до 15 років ув'язнення.

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