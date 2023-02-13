Російський диктатор Володимир Путін вирішив наслідувати Кім Чен Ина, та пересів з літака на бронепоїзд, яким пересувається всередині РФ.

Про це йдеться у розслідуванні "Центру "Досьє".

Російський диктатор почав активніше використовувати бронепоїзд для своїх поїздок Росією восени 2021 року, саме в той час, коли окупаційна армія почала готуватись до війни проти України. Путін їздить бронепоїздом до своїх улюблених резиденцій у Валдаї та Сочі.

Розслідувачі вважають, що Путін почав пересуватись бронепоїздом через страх бути ліквідованим, оскільки пересування літаків простіше відстежити в режимі реального часу, ніж пасажирських потягів.

У бронепоїзді Путіна є спальня, робочий кабінет, вагон для персоналу та вагон для спецзв'язку. Потяг Путіна замаскований під звичайний пасажирський, проте його видає спеціальне обладнання на даху одного із вагонів.

Такий потяг може належати компанії "Гранд Сервіс Експрес", якою володів офшор, пов'язаний з соратником президента РФ Юрієм Ковальчуком, і бізнесменом Михайлом Рабіновичем. Його приблизна вартість - мільярд російських рублів.

Нагадаємо, саме бронепоїздом часто користується північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. На цьому потязі він прибував до Росії на зустріч з Путіним 2019 року.

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