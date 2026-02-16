Warner Bros може відкрити нову сторінку битви за холдинг: переговори з Paramount на порозі

Warner Bros

Корпорація Warner Bros. Discovery, власник одного з найвідоміших кіностудій у Голлівуді, обговорює можливість відновлення переговорів про продаж своїх активів із конкурентом — студією Paramount Skydance.

Таку інформацію з посиланням на джерела Bloomberg повідомляють західні ЗМІ.

За даними, які оприлюднили учасники обговорення, рада директорів Warner Bros вивчає пропозицію Paramount після того, як та внесла поправки до своєї попередньої заявки. Наразі ще не ухвалено остаточного рішення, але можливість повернутися до переговорів із Paramount уже розглядається.

Це може означати другий раунд боротьби за контроль над компанією, котра володіє цінною бібліотекою фільмів та серіалів, серед яких великі франшизи, включно з «Гаррі Поттером», «Грою престолів» та всесвітом DC Comics. Раніше Warner Bros вже уклала угоду про продаж своїх студійних і стримінгових активів із Netflix на суму близько $82,7 млрд, але пропозиція Paramount оцінюється значно дорожче — близько $108 млрд.

Paramount не лише зберігала намір викупити Warner Bros, а й покращила свою пропозицію, додавши фінансові стимули та гарантії для акціонерів. Це включає виплати в разі затримок закриття угоди та готовність покрити штрафні витрати, якщо Warner Bros скасує контракт із Netflix.

Аналітики ринку припускають, що відновлення переговорів може започаткувати фактичну «торгівельну війну» між Netflix і Paramount за контроль над одним із головних гравців світового розважального ринку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що голова Warner Bros. пішов з посади після сексуального скандалу.

Його звинувачували в сексуальних стосунках із акторкою в обмін на просування її в Голівуді.