У 2026 році Warner Bros. випустить першу з нової серії фільмів у всесвіті "Володаря перснів" Дж. Толкіна.

Про це пише Variety.

Початкова назва фільму – "Володар перснів: Полювання на Ґолума". Над нею працюватие режисер оригінальних фільмів Пітер Джексон. Енді Серкіс, який зіграв роль самого Ґолума в трилогії, виконає головну роль і в новому фільмі. Жодних інших оголошень про кастинг не було. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки сценарію.

Зауважимо, що у Мережі вже є декілька фанатських аматорських фільмів "Полювання на Ґолума", знятих толкіністами – фанами творчості Джона Толкіна.

"Моє золотце! Настав час знову вирушити у невідоме з моїми дорогими друзями, незвичайними та незрівнянними охоронцями Середзем’я Пітером, Френ і Філіппою. Це все просто надзвичайно смачно", – сказав Енді Серкіс.

Нагадаємо, що окремий анімаційний фільм про Середзем’я "Володар перснів: Війна Рогіррімів" має вийти 13 грудня цього року. Події фільму відбутимуться за 200 років до "Гоббіта". За основу сценарію взята історія Хельма-Молота, легендарного короля Рогану.

Оригінальна трилогія Пітера Джексона "Володар перснів", знята за твором Джона Толкіна, вважається однією із найвидатніших робіт кінематографу. У прокаті трилогія зібрала майже 3 мільярди доларів. Ця трійка фільмів була номінована на 30 премій "Оскар" і забрала 17 трофеїв, у тому числі найкращий фільм за третю частину "Повернення Короля".

Нагадаємо, що диктатор Путін подарував очільникам країн СНД дев'ять перснів – їх порівняли з кільцями Саурона і назґулами.

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