Wi-Fi може стати інструментом прихованого стеження: що встановило дослідження

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Науковці з Німеччини заявили, що звичайні мережі Wi-Fi можуть використовуватися для ідентифікації людей навіть без смартфонів чи інших активних пристроїв. За допомогою бездротових сигналів і технологій штучного інтелекту дослідники створили систему, яка здатна розпізнавати людину майже зі стовідсотковою точністю.

Про це пише stiripesurse.ro.

Фахівці пояснюють, що радіохвилі Wi-Fi відбиваються від предметів і людей, дозволяючи формувати своєрідну «картину» навколишнього простору. На відміну від камер відеоспостереження, така технологія працює непомітно та не потребує наявності в людини підключеного гаджета.

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За словами дослідників, для роботи системи достатньо стандартного обладнання, яке вже використовується в більшості будинків, офісів і громадських місць. Особливу роль відіграють незашифровані службові сигнали Wi-Fi, які можуть аналізуватися алгоритмами машинного навчання для розпізнавання конкретних людей.

«Ця технологія перетворює кожен роутер на потенційний засіб спостереження. Якщо ви регулярно проходите повз кафе, де працює мережа Wi-Fi, вас можуть ідентифікувати там, не усвідомлюючи цього, а пізніше розпізнати — наприклад, державними органами чи компаніями», — попереджає Джуліан Тодт з KASTEL.

Під час випробувань за участю майже 200 добровольців система демонструвала надзвичайно високий рівень точності незалежно від кута спостереження чи манери руху людини. Водночас науковці застерігають, що подібні технології можуть становити загрозу для приватності та бути використані для прихованого моніторингу громадян.

У зв’язку з цим вони закликають розробників майбутніх стандартів Wi-Fi посилити механізми захисту персональних даних і врахувати потенційні ризики зловживання новими можливостями бездротових мереж.

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Раніше зазначалося, якість Wi-Fi вдома може погіршуватися через несподівані речі, які заважають поширенню сигналу. Серед головних перешкод — товсті бетонні стіни, металеві конструкції, великі дзеркала та побутова техніка, зокрема мікрохвильові печі. Негативно впливати на бездротову мережу можуть також акваріуми, оскільки вода поглинає радіохвилі. Додаткові перешкоди створюють bluetooth-пристрої та велика кількість сусідніх Wi-Fi мереж. Фахівці радять встановлювати роутер у відкритому місці подалі від металевих предметів і джерел електромагнітних завад.

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