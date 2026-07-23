Wildberries знову горить: вибухи розірвали Воронеж і Ульянівську область, пожежі по всій РФ (фото, відео)

Пожежа в Ульянівській області після атаки / © скриншот з відео

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Російські міста у ніч проти 23 липня зазнали масованої атаки безпілотників, унаслідок чого спалахнули потужні пожежі. Під ударом опинилися логістичні хаби Wildberries та об’єкти нафтопереробної промисловості.

Про це повідомили телеграм-канали.

Масованої атаки дронів уночі зазнав Воронеж. У місті пролунала серія вибухів. Російські моніторингові канали припускають, що однією з можливих цілей удару міг бути логістичний хаб Wildberries.

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Водночас в Ульянівській області спалахнула масштабна пожежа. За інформацією OSINT-каналів, під удар міг потрапити об’єкт нафтопереробної промисловості в селищі Новоспаське. Попередньо, йдеться про базу зрідженого газу або нафтопереробний завод ТОВ «НС-Ойл».

У місті Туймази в Башкортостані було атаковане АТ «Транснефть-Урал», а саме лінійна виробничо-диспетчерська станція «Субханкулово».

Крім того, вночі продовжували горіти об’єкти Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та Краснодарі.

Атака на «Транснефть-Урал» у Башкортостан / © Exilenova+

Атака на «Транснефть-Урал» у Башкирії / © Exilenova+

Наслідки атаки на Воронеж / © Exilenova+

Пожежа на Wildberries у Невинномиську / © Exilenova+

Пожежа на Wildberries у Краснодарі / © Exilenova+

Дата публікації 08:26, 23.07.26 Кількість переглядів 218 Дрони атакували Воронеж та Ульянівську область: горять Wildberries та інші об’єкти

До слова, експерт Івана Ступак пояснив, що удари по складах Wildberries у РФ мають на меті тиснути на політичне керівництво для припинення війни. Це на 40% військова ціль, адже через маркетплейс йде багато забезпечення для фронту, і на 60% — цивільна та політична. Внаслідок знищення тисяч квадратних метрів складів найбільше потерпають підприємці-власники товарів, власники будівель, російські банки-кредитори та сам Wildberries, який втрачає прибутки.

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