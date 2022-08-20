Wizz Air призупинила рейс з Москви до Абу-Дабі через критику

Лоукостер Wizz Air на початку серпня оголосив про відновлення польотів до Москви через "великий попит".

Європейська авіакомпанія Wizz Air призупинила плани з відновлення польотів з Москви до Абу-Дабі на тлі зростаючої критики.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві про відтермінування рейсів Wizz Air не згадала про негативну реакцію в соціальних мережах, яка включала деякі заклики бойкотувати авіакомпанію, але зіслалась на "обмеження галузевого ланцюжка постачань".

Компанія Wizz Air, зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки носять ім'я і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%.

Цього місяця Wizz Air заявив, що рейси між Абу-Дабі та Москвою відновляться від жовтня. 27 лютого вона призупинила всі рейси з Росією після вторгнення в Україну.

Wizz Air також має сертифікати експлуатації авіакомпаній (AOC) у Великобританії та Угорщині.

Нагадаємо, Wizz Air 11 серпня оголосив про відновлення польотів до Москви. Так, від 3 жовтня рейси мали виконуватися щодня.

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