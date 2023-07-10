Wizz Air зняла з рейсу бійця ЗСУ з протезом: у МЗС відреагували

Український ветеран повертався до України після лікування в Ізраїлі.

Угорська авіакомпанія Wizz Air, після того, як зняла українського військового з протезом з рейса Тель-Авів-Варшава, попросила вибачення.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії кажуть, що повинні переконатися, чи всі пасажири готові до польоту, оскільки безпека є головним пріоритетом для компанії.

За словами авіаперевізника, він зобов’язаний відмовити в посадці, коли пасажир має стан здоров’я, який "може загрожувати йому під час польоту".

Там додали, що українцеві принесли воду і місце для очікування допомоги персоналу аеропорту.

The Jerusalem Post пише, що український ветеран повертався до України після лікування в Ізраїлі.

У МЗС України відреагували на інцидент. Речник Олег Ніколенко запевнив, що відомство розбереться у ситуації. Утім, наголосив, що формальних звернень до МЗС не надходило.

«Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет», — запевнив речник.

Нагадаємо, у США 19-річна дівчина летіла з Лас-Вегаса до Нью-Йорка. Проте у літаку їй було тісно через сусідів і вона попросила її пересадити, обурені люди заявили, що вона принизила їх своєю поведінкою.

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