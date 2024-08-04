WP: Тайвань очікує на вторгнення Китаю – як там готують майбутніх мобізованих

Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю, проте підготовка резервістів проходить не так гладко, як потрібно.

Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити обороноздатність.

Про це пише The Washington Post.

Загроза з боку Пекіна посилилася, оскільки китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминучим. Він підкреслив свою готовність застосувати силу для досягнення цієї мети, посилаючи все більшу кількість військових літаків і кораблів ВМС для дослідження оборони острова.

Уряд Тайваню у свою чергу намагається покращити свою оборону, подовжуючи обов’язкову військову службу та оновлюючи поточну підготовку резервістів у рамках ширшої зміни оборонної стратегії.

Проте молоді тайванці не відгукуються на заклик. Також нещодавно міністр оборони Тайваню визнав, що нестача обладнання та інструкторів уповільнила спроби професіоналізувати підготовку резервістів.

Тайбей хоче створити професійні резервні сили для підтримки 155 000 солдатів. Усі тайванські чоловіки, народжені в 2005 році або пізніше, тепер зобов’язані пройти рік служби, тоді як приблизно 2 мільйони колишніх солдатів мають проходити курси підвищення кваліфікації кожні два роки.

Але чиновники визнали, що відстають від планів навчити резервістів і призовників, як доповнити війська на передовій у разі війни. Лише 6 відсотків придатних призовників — 6936 осіб — взяли участь у нововведеній 12-місячній програмі цього року. Більшість відклали військову службу, щоб спочатку вступити до університету, тобто когорта 2005 року народження не буде повністю підготовлена ​​до 2027 року.

Ті, хто проходить військову службу цього року, не проходять передбачену підготовку. За інформацією Міністерства оборони Тайваню, відібрана група однорічних строковиків мала навчитися користуватися безпілотниками, протитанковими Kestrel і ПЗРК Stinger, але цього року не було достатньо слухачів, щоб розпочати навчання.

Повільний прогрес Тайваню в посиленні навчання викликає занепокоєння у військових експертів як у Вашингтоні, так і в Тайбеї.

Натомість Збройні сили Китаю, найбільша постійна армія у світі, нараховують 2 мільйони постійних військовослужбовців і щороку набирають близько 400 000 призовників. Його оборонний бюджет у розмірі 230 мільярдів доларів був у 13 разів більшим, ніж у Тайваню в 2023 році, і його військові регулярно проводять навчання, щоб захопити острів у раптовому приголомшливому нападі.

Військова стратегія Тайваню протягом тривалого часу була зосереджена на тому, щоб зупинити Китай до того, як його війська перетнуть протоку, яка їх розділяє, але все більше аналітиків із питань оборони в Тайбеї та Вашингтоні кажуть, що Тайвань повинен підготуватися до найгіршого можливого сценарію: затяжної битви на самому острові.

Острів явно до цього не готовий, кажуть люди, які нещодавно пройшли військову підготовку.

Відповідно до закону Сполучені Штати зобов’язані допомагати Тайваню зміцнювати власну оборону, включно з продажем зброї, але вони офіційно не зобов’язані прямо втручатися проти нападу Китаю.

У той час як президент Байден неодноразово заявляв, що відправить американських військових на захист Тайваню, Трамп не дав таких обіцянок.

Чому ворогують Тайвань і Китай: історична довідка

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить до однойменної адміністративної одиниці Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, очільник уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.

Раніше видання NBC News стверджувало, що глава КНР Сі Цзіньпін нібито попередив Байдена, що Китай захопить Тайвань.

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