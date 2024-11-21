WSJ: На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала

Це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою у війні.

В Курській області після українського ракетного обстрілу був поранений високопоставлений генерал Північної Кореї.

Про це передає The Wall Street Journal.

За інформацією видання, високопоставленого північнокорейського генерала поранено під час нещодавнього українського ракетного удару в районі Курська, заявив західний чиновник.

Це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою у війні.

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За словами українських і західних офіційних осіб, у середу Україна випустила по Курську щонайменше 10 ракет Storm Shadow, наданих Великою Британією. Проте невідомо, якими саме ракетами було поранено північнокорейського генерала. Його ім'я також не вказується.

Раніше південнокорейська розвідка назвала чисельність військ КНДР на Курщині.

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