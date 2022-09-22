"Я айтівець, ніколи не служив": у Москві почали "гребти" до армії росіян без бойового досвіду

Диктатор РФ Володимир Путін оголосив 21 вересня "часткову" мобілізацію і запевняв, що під мобілізацію не потраплять ті, у кого немає бойового досвіду. Утім, в реальності ж все навпаки.

У Москві почали призивати росіян навіть без бойового досвіду.

Відповідні кадри із відеодоказом із військкомату в одному з районів столиці РФ опублікував Телеграм-канал "Обережно, Москва".

На відео чоловік, який представився Віталієм, розповів, що 21 вересня отримав повістку, яка наказує з'явитися у військкомат для звірки документів військового обліку. За словами росіянина, йому 32 роки, він працює IT-фахівцем.

Запевняє, що від моменту отримання військового квитка у нього погіршилося здоров'я: він обмежено придатний до військової служби. Коли той прийшов до військкомату, дізнався, що вже сьогодні, 22 вересня, його відправлять до Наро-Фомінська, Московська область. Там відбудеться збір.

"Коли я прийшов, видали повістку, за якою сьогодні ж я мушу вирушити до війська. Я ніколи не служив, не проходив військової служби, не маю військової спеціальності, не навчався на військовій кафедрі. Від моменту отримання військового квитка стан його здоров'я змінився. Але, як мені сказали, група В зараз підлягає призову", - бідкається громадянин РФ.

Також йому сказали, що він служитиме у теробороні. На запитання, що росіянин планує робити, він відповів, що заперечувати не буде і поїде, оскільки йому пригрозили кримінальною справою.

Як повідомлялося, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Нагадаємо, після оголошення "часткової" мобілізації в РФ, росіяни намагаються втекти з країни. Один із варіантів – Білорусь. Але вже вчора, 21 вересня, білоруські силовики отримали усне розпорядження ідентифікувати росіян, які приїхали втекти від мобілізації.

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