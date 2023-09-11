"Я бачив, як вони вмирають": постраждалий від землетрусу в Марокко розповів про смерть своїх батьків

Місцевий пастух Таєб айт Ігенбаз ледь зміг врятувати сина. На жаль, батьки померли в нього на очах.

Руйнівний землетрус у Марокко приніс горе у родини жителів країни. Офіційна кількість загиблих станом на 18:00 11 вересня становить понад 2100 людей. Однак масштаби руйнувань все ще з'ясовують, тож кількість загиблих може збільшитися.

ВВС розповідає історію постраждалої родини, життя трьох членів якої забрав землетрус.

За даними Геологічної служби США, епіцентром землетрусу стали Атлаські гори, за 71 км на південний захід від Марракеша. У цьому районі розташовано багато маленьких фермерських сіл, які повністю зруйнував землетрус. Найбільше постраждала провінція Аль-Хауз.

Місцевий пастух кіз Таєб айт Ігенбаз розповів ВВС, що йому випало зробити страшний вибір: рятувати свого 11-річного сина чи батьків, які опинилися у пастці під завалами.

Перед землетрусом

Ввечері 8 вересня Таєб з дружиною, двома дітьми та батьками були вдома. Саме тоді їхню домівку накрив землетрус.

"Все сталося так швидко. Ми всі побігли до дверей. Батько спав, і я крикнув мамі, щоб вона виходила, але вона залишилась коло нього", — згадує чоловік.

Він повернувся до зруйнованої будівлі і побачив, що сина і батьків заблокували уламки. Діяти треба було швидко, тож чоловік кинувся до сина Адама, відчайдушно розкопуючи завали, щоб витягнути його.

Коли ж повернувся до батьків, то побачив, що їхні тіла затиснула велика кам'яна плита. За словами Таєба, було надто пізно.

"Мені довелося вибирати між батьками і сином", — каже чоловік зі сльозами на очах.

На жаль, він не міг допомогти батькам, тому що стіна накрила половину їхніх тіл.

"Це так сумно. Я бачив, як вони вмирають", — згадує він.

Життя трьох членів однієї родини забрав землетрус в Марокко Фото: ВВС

Як зараз живе постраждала родина

Нині Таєб і його син та дружина живуть у родичів в саморобних наметах. Він каже, що всі його заощадження залишились в зруйнованому будинку, а більшість кіз загинули.

"Це як народитися у новому житті. Немає ні батьків, ні домівки, ні їжі, ні одягу. Мені 50, і я мушу починати все спочатку", — каже він.

Таєб не знає, як жити далі, але пам'ятає поради батьків.

"Вони завжди казали: "Будь терплячим, старанно працюй і ніколи не здавайся", — ділиться Таєб.

А поки він розмовляє з кореспондентами, до нього підбігає син, обіймає та каже: "Тато врятував мене від смерті".

Нагадаємо, землетрус у Марокко став найпотужнішим за останні 100 років. Його магнітуда становила 6,8 бала.

Кількість загиблих через підземні поштовхи різко зростає. Влада країни уже звернулася до міжнародної спільноти по допомогу.

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