"Я без сумніву натисну на курок": студентка, яку мобілізували в ЦАХАЛ, розповіла про війну з ХАМАСом

Ізраїльську дівчину Кінерет Гамбургер, яка вивчала юриспруденцію у Британії, призвали до ЦАХАЛу воювати з терористами ХАМАСу після нападу на країну. Вона є однією із 300 000 людей, з яких 20% жінки, що воюють проти палестинських терористів.

Про це пише Daily Mail.

Кінерет, заявила, що готова померти за свою країну та "все людство". Дівчина, яка є онукою людини, що пережила Голокост, каже, що бореться "не лише за своє життя, а й за кожного, хто цінує життя".

Кінерет Гамбургер отримала дзвінок із проханням приїхати на військову базу в Ізраїлі 7 жовтня під час відпустки зі своєю родиною. Якраз перед тим, як вона мала розпочати другий рік навчання в університеті.

Її старший брат і його дружина теж резервісти, яких призвали воювати.

Студентка другого курсу юридичного факультету жила в готелі в Ізраїлі на канікулах у жовтні зі своєю родиною, коли її розбудила сирена повітряної тривоги. Тоді вона отримала повідомлення із закликом "на базу". Вона відразу сіла в машину та поїхал, навіть не спакувавши сумку.

Мати Кінерет, 54-річна Меріон,познайомилася зі своїм чоловіком, 56-річним Карлом, під час навчання в університеті в Манчестері.

Згодом вони розлучилися, і кожен з них вже окремо переїхав до Ізраїлю.

Дівчина пишається тим, що служить в ЦАХАЛ, і керується бажанням захистити свою країну. Вона сказала, що, без сумніву, натисне на курок пістолета, якщо буде потрібно, сказавши, що в неї "не буде вибору" і що ХАМАС почав війну.

Вважаючи привілеєм захищати свою країну, Кінерет сказала, що частково вона завжди буде солдатом навіть після того, як отримає кваліфікацію юриста.

Нагадаємо, речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Америка не підтримує нинішні заклики до припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАC.

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