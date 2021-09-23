"Я боюся ганьби": в Індії повісився впливовий духовний лідер, залишивши передсмертну записку на сім сторінок

"Я боюся ганьби": в Індії повісився впливовий духовний лідер, залишивши передсмертну записку на сім сторінок

Деякі ЗМІ озвучують версію, що духовний лідер був убитий. Злочин "замаскували" під суїцид.

В Індії виявлений повішеним один з найвпливовіших духовних лідерів Нарендру Гірі. Поруч лежало передсмертне послання на семи сторінках.

Його тіло знайшли у понеділок, 20 вересня, пише The Times of Truth.

У листі Гірі повідомив, що у нього нібито психічний розлад і що він засмучений через одного зі своїх учнів. Також він згадав імена своїх трьох послідовників - Ананда Гірі, Аадії Тіварі і Сандіпа Тиварі. Їх допитали і заарештували за звинуваченням у підбурюванні до самогубства.

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Зазначається, що один з учнів, Ананд Гірі, нібито шантажував свого духовного вчителя інтимними фотографіями з дівчиною.

"Я боюся ганьби. Я жив з гідністю і не зможу жити з ганьбою... Тому я закінчую зі своїм життям", - йдеться в передсмертній записці.

Також наголошується, що Ананд Гірі часто бував за кордоном і носив брендові речі і дорогі аксесуари. Кошти на це він нібито брав з казни монастиря.

Деякі ЗМІ озвучують версію, що духовний лідер був убитий. Злочин "замаскували" під суїцид.

Нагадаємо:

Індійського гуру Асара Бапу визнали винним у зґвалтуванні. Адвокат жертви повідомив, що гуру зґвалтував 16-річну дівчинку у своїй оселі у 2013 році. У Асари є близько 400 осель, де він вчить йоги і медитації. Він має мільйони послідовників у всьому світі.

Адвокат жертви повідомив, що гуру зґвалтував 16-річну дівчинку у своїй оселі у 2013 році. У Асари є близько 400 осель, де він вчить йоги і медитації. Він має мільйони послідовників у всьому світі. Також в Індії суд засудив до 20 років ув'язнення релігійного лідера Гурмета Рама Рахіма Сінгха , якого визнали винним у зґвалтуванні двох жінок.

Індійський лідер релігійної спільноти отримав 10 років тюрми за зґвалтування своїх вірянок

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