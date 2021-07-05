"Мене охопив жах": американка прокинулася і виявила дикого звіра у своєму ліжку

"Мене охопив жах": американка прокинулася і виявила дикого звіра у своєму ліжку

Чоловік забув зачинити двері, коли вийшов на прогулянку з собакою.

Мешканка Атланти, штат Джорджія, прокинулася і виявила у своєму ліжку сервала.

Про це повідомляє CNN.

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Крістін Франк прокинулася від того, що хтось ходив по її ліжку. Коли жінка розплющила очі, вона побачила перед собою дику тварину зростом 80 сантиметрів.

"Він був всього в 15 сантиметрах від мене. Я відразу зрозуміла, що це не просто домашня кішка. Мене охопив жах", - розповіла Франк.

На думку американки, звір міг проникнути до будинку, коли її чоловік пішов гуляти з собакою і забув зачинити за собою двері.

Жінка повільно вийшла з кімнати, а її чоловік відкрив двері, що ведуть зі спальні на вулицю, щоб сервал міг покинути приміщення.

Потім вони звернулися до служби з контролю за тваринами, яка переадресувала звернення Департаменту природних ресурсів штату.

Сервал - хижак сімейства котячих, що мешкає в Африці. Довжина тіла становить 90-135 сантиметрів, вага - від восьми до 18 кілограмів. Полюють на невеликих антилоп, гризунів, птахів.

Нагадаємо, стадо слонів із невідомих причин покинуло природний заповідник в китайській провінції Юньнань. 15 особин подолали 500 кілометрів, знищивши 56 гектарів посівів.

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