"Я хочу попросити вибачення за те, що ця сволота зробила з вами": росіяни, стоячи на колінах, просять вибачення в українців

Учасники протесту вигукнули "Слава Україні-Героям Слава"
Росіяни, які вийшли на протести у містах РФ, просять вибачення у громадян України за вторгнення їхнього президента.
Відео з маршу на підтримку України поширюється в Мережі.
На кадрах чоловік, огорнутий в російський прапор, який вийшов на протести проти війни з Україною, емоційно просить вибачення перед українцями за агресивні дії їхнього очільника. Чоловік, стоячи на колінах, вигукує: "Я хочу стати навколішки перед вами і вибачитись за те, що ця сволота (Путін - ред.) зробила з вами. Ми не хочемо його вибирати. Це не наш президент. Просимо вибачення перед вами", - виголосив росіянин.
Інші учасники протесту, які слухали чоловіка, підтримали його слова і вигукнули "Слава Україні-Героям Слава". Після цього вони продовжили скандувати "Росія без Путіна", "Вільна Україна".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.