"Я хочу попросити вибачення за те, що ця сволота зробила з вами": росіяни, стоячи на колінах, просять вибачення в українців

Учасники протесту вигукнули "Слава Україні-Героям Слава"

Росіяни, які вийшли на протести у містах РФ, просять вибачення у громадян України за вторгнення їхнього президента.

Відео з маршу на підтримку України поширюється в Мережі.

На кадрах чоловік, огорнутий в російський прапор, який вийшов на протести проти війни з Україною, емоційно просить вибачення перед українцями за агресивні дії їхнього очільника. Чоловік, стоячи на колінах, вигукує: "Я хочу стати навколішки перед вами і вибачитись за те, що ця сволота (Путін - ред.) зробила з вами. Ми не хочемо його вибирати. Це не наш президент. Просимо вибачення перед вами", - виголосив росіянин.

Інші учасники протесту, які слухали чоловіка, підтримали його слова і вигукнули "Слава Україні-Героям Слава". Після цього вони продовжили скандувати "Росія без Путіна", "Вільна Україна".