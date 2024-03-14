"Я і грама не спала!": жителі Бєлгородської області невдоволені, що військові розташовують "Гради" у житлових кварталах

Росіяни активно висловлюють невдоволення діями російських військових у Бєлгородській області. Так, вони розташовують військову техніку у житлових кварталах та відкривають звідти вогонь.

Перехоплення оприлюднило ГУР МО.

ГУР оприлюднило чергову розмова цивільних з бєлгородського напрямку

"Додумалися на перехресті біля Кірпічного поставити "Гради"! Як бахкають, й*б твою мать. Я і грама не спала сьогодні! Всю ніч, всю ніч.. Це жах один", – говорить росіянка.

Раніше росіянам нагадали, що Пригожин попереджав про "удар в районі Бєлгорода". Мовляв, якщо ЗСУ зайдуть туди, це дестабілізує внутрішньополітичну ситуацію, створить серйозну загрозу для жителів міста та забезпечить "хорошу обмінну карту".

Читайте також: