"Я, к**ва, у своїй країні": у Польщі чоловіки напали на таксиста з України через зауваження

У Польщі двоє чоловіків напали на таксиста з України. Конфлікт стався через те, що українець попросив поляків не розпивати пиво у салоні автомобіля.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався в ніч проти 9 вересня, на вулиці Словацького в Гданську. У Мережі уже опублікували відео конфлікту.

Двоє чоловіків у віці 40 і 43 років замовили таксі через додаток біля терміналу аеропорту. За кермом автомобіля був молодий українець. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані ключові моменти поїздки. Все почалося з того, що водій вказав пасажиру, який сидів попереду, на те, що в таксі не можна вживати алкоголь. Пасажир не тільки не виконав це прохання, а й почав вульгарно ображати водія та висміювати його походження.

"Мало того, що я, к**ва, утримую його, к**ва, і субсидіюю його бізнес, так він ще й каже, що я не можу випити пива. Ну, ти, к**ва, не кажи мені, бо я поляк, що я маю робити в своїй країні", - заявив один із нападників.

Хоча водій намагався зберігати спокій, пасажири ставали дедалі агресивнішими. У якийсь момент пасажир, що сидів ззаду, пригрозив, що "за хвилину захопить цю машину". Пасажир, що сидів спереду, почав погрожувати водієві побиттям.

Коли таксі зупинилося перед світлофором, пасажир, що сидів попереду, вдарив водія в обличчя. Водій дістав перцевий балончик і розпилив його в напрямку агресора. Потім він відкрив двері автомобіля і почав кликати на допомогу, чим налякав нападників.

Обидва нападники вже перебувають у руках поліції. Одного з них затримали в районі Прущ Гданський, іншого, який виявився мешканцем Малопольського воєводства, - в аеропорту Кракова.

Затримані вже заслухали обвинувачення. 40-річний відповідатиме за висловлення кримінальних погроз, нанесення тілесних ушкоджень та образу, а 43-річний - за висловлення кримінальних погроз. Крім того, прокурор застосував до 40-річного зловмисника запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки.

Нагадаємо, поляки змінюють ставлення до українських біженців.

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