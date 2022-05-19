"Я маю на увазі Україну": колишній президент США Джордж Буш назвав вторгнення в Ірак "невиправданим" (відео)

"Я маю на увазі Україну": колишній президент США Джордж Буш назвав вторгнення в Ірак "невиправданим" (відео)

Відео промови Буша швидко поширилася в соціальних мережах.

Колишній президент США Джордж Буш помилково назвав вторгнення в Ірак "жорстоким" і "невиправданим", перш ніж виправитися, сказавши, що мав на увазі вторгнення Росії в Україну.

Під час промови в Далласі він торкнувся теми війни в Україні та розкритикував політичну систему Росії.

"Результатом є відсутність стримувань і противаг у Росії, а також рішення однієї людини розпочати абсолютно невиправдане і жорстоке вторгнення в Ірак", - сказав Буш.

Потім він хитнув головою та виправився.

"Я маю на увазі Україну", - додав він.

Буш жартома звинуватив у помилці свій вік, а глядачі розсміялися.

Відео промови із зазначеною помилкою Буша швидко поширилося в соціальних мережах, зібравши понад три мільйони переглядів лише в Twitter після того, як відео було розміщено у Twitter репортером Dallas News.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022

"Виступаючи сьогодні вдень у Далласі, колишній президент Джордж Буш зробив значну словесну помилку, обговорюючи війну в Україні. Він назвав "цілком невиправданим і жорстоким вторгненням", але замість України, сказав "Ірак", - написав репортер.

Додамо, що у 2003 році, коли Буш був президентом, Сполучені Штати очолили вторгнення в Ірак через зброю масового знищення, яку так і не знайшли. Тривалий конфлікт забрав життя сотень тисяч людей.

Нагадаємо, 27 квітня президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом в Україні.

Зауважимо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович. Вона залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Дональда Трампа через звинувачення в нелояльності.