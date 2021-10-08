"Я можу дихати": в Батумі обвалився 5-поверховий будинок, під уламками є дорослі і діти

"Я можу дихати": в Батумі обвалився 5-поверховий будинок, під уламками є дорослі і діти

Рятувальники розбирають уламки.

У центрі грузинського Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий корпус, який звели у 1980-х роках.

Про це повідомляють "Новости Грузия".

Очевидці кажуть, що перед обвалом стався вибух. Фахівці, які прибули на місце, розглядають дві версії інциденту: вибух газу або пошкодження стіни під час ремонтних робіт. Зазначається, що у споруді п'ять поверхів, а ще два надбудували.

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Рятувальники витягли з-під уламків будинку трьох осіб, зокрема і дитину. Вона разом з матір'ю перебувала у припарковані поруч з будинком машині. Її шпиталізували до медзакладу. Один чоловік отримав незначні забої.

Тим часом під уламками будівлі перебувають люди: в будинку було 12 квартир. Мешканці будинку, чиї близькі потрапили під уламки, оплакують своїх близьких та кличуть дітей, які перебували в будинку під час обвалу.

Рятувальники почули, як кілька людей кликали на допомогу з-під завалів. Один з мешканців кричав: "Я можу дихати". Він ствердно відповів на питання рятувальників, чи чує він їх. Крім того, вдалося зателефонувати декому, хто під завалами. Один чоловік сказав, що живий, але у нього, швидше за все, зламана нога.

До обваленого будинку прибули глава уряду Аджарії Торніке Рижвадзе і очільник МОЗ Ніно Нижарадзе.

Як повідомлялося, в американському місті Даллас стався вибух газу у двоповерховому житловому будинку. Щонайменше вісім людей постраждали. Половина з них - це рятувальники, які приїхали на виклик щодо можливого витоку газу. Адже щойно бригада прибула на місце - одразу здетонувало.

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