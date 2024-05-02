"Я надсилаю чітке повідомлення Словаччині": Фіцо відповів на заяву Макрона про військових НАТО в Україні

Прем'єр Словаччини вважає, що Макрон зробив крок до Третьої світової війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких військових до України. Так він відреагував на заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це Роберт Фіцо заявив 2 травня під час години запитань у парламенті, пише Aktuality.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного стосунку до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, що хто б у нас чогось не вимагав, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – підсумував він.

Фіцо зазначив, що питання військових НАТО в Україні має бути всебічною справою.

"Суверенні заяви суверенних політиків – це винятково справа Франції, а не Словаччини", – додав він.

За його словами, таке оголошення Макрона є кроком до Третьої світової війни.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив виданню The Economist, що не виключає введення військ до України. За його словами, це питання "законно" постане, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

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