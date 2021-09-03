"Я намагався врятувати своє життя": в Індії чоловік відбився від леопарда серпом

"Я намагався врятувати своє життя": в Індії чоловік відбився від леопарда серпом

Хижак вискочив з кущів.

В індійському штаті Уттаракханд чоловік, на якого напав леопард, відбився від нього серпом.

Про це повідомляє видання Hindustan Times.

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39-річний пастух зустрів хижака у селі. Коли леопард вискочив з кущів і накинувся на одну з його кіз, він спробував відігнати його криком, але хижак раптово кинув здобич і стрибнув на нього.

"Спочатку я остовпів, але потім зрозумів, якщо я нічого не зроблю, то загину", - згадує чоловік подробиці інциденту.

Чоловік вдарив леопарда серпом, який був у нього з собою. Поранена тварина почала тікати, але знепритомніла і загинула.

"Я абсолютно не мав наміру вбивати леопарда, - пояснює чоловік. - Це сталося раптово, коли я намагався врятувати своє життя".

Хоча в Індії заборонено вбивати леопардів, пастух може уникнути покарання.

За словами представника лісового відомства, закон про охорону дикої природи 1972 року передбачає виключення для випадків, коли вбивство було єдиним способом захиститися від тварини.

Нагадаємо, у Каліфорнії мати врятувала свого малолітнього сина, на якого напав 65-кілограмовий гірський лев у дворі їхнього приватного будинку.

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