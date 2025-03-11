"Я не буду вести переговори, роби все, що хочеш": президент Ірану відповів Трампу

Пезешкіян також згадав суперечку між українським президентом та Трампом в Білому домі.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, незважаючи на погрози.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

"Для нас неприйнятно, щоб вони (США — ред.) віддавали накази і погрожували. Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть, що завгодно", — заявив президент Ірану.

Відповідаючи на заклик Трампа, Пезешкіян також заявив, що йому "має бути соромно за те, що він нещодавно зробив з президентом України Зеленським" на тлі суперечки між українським президентом та Трампом в Білому домі.

"Те, що Трамп зробив із Зеленським, ганебно", — заявив Пезешкіян.

Нагадаємо, днями США вкотре закликали Іран до перемовин щодо ядерної угоди, хоча раніше верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Іран не буде вести переговори з Америкою. Він вказав на “тиранічний” тиск президента США Дональда Трампа.

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