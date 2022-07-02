"Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова": німецька міністерка культури вважає неправильним бойкот культури РФ

"Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова": німецька міністерка культури вважає неправильним бойкот культури РФ

Державна міністерка Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

Вона зауважила, що у Німеччині існує невизначеність щодо того, як відноситися до російської культури.

Про це німецька міністерка розповіла в інтерв’ю Рот Augsburger Allgemeine.

"Але, звичайно, дискусія триває. Існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що часто останні свободи намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" - зазначила Кліудія Рот.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкінської, названої на честь російського класика та письменника. Він пояснив, його "турбує зростання ненависті до всього російського".

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