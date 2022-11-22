Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я не хочу війни": кремлівські пранкери від імені Макрона поговорили з Дудою про падіння ракети

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2891
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я не хочу війни": кремлівські пранкери від імені Макрона поговорили з Дудою про падіння ракети

Фото: Associated Press

У Польщі визнали, що розмова дійсно була.

Кремлівські пранкери "Вован" і "Лексус" від імені Еммануеля Макрона зателефонували до Анджея Дуди після падіння ракети в Польщі.

Про це пише "Медуза". 

Кремлівські пранкери в день падіння ракети на території Польщі зателефонували до президента Анджея Дуди. Вони представилися президентом Франції Еммануелем Макроном. В адміністрації Дуди вже підтвердили, що така розмова була, та встановлюють, як це сталося.

На записі пранкери від імені Макрона переконують Дуду бути обережним у заявах щодо падіння ракети. На це президент Польщі зауважує, що він розуміє ситуацію та не хоче війни з Росією.

У канцелярії польського президента підтвердили, що така розмова дійсно була. Там зазначили, що Анджей Дуда впізнав нетипову манеру розмови і припинив бесіду. Зараз у Польщі встановлюють, як росіяни змогли зателефонувати президенту. 

Падіння ракети в Польщі 

15 листопада російські терористи випустили по Україні орієнтовно 100 ракет. Під час масштабного обстрілу вибухи також пролунали і в польському селі Пшеводов. На місці події загинуло двоє людей. 

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

Поляки переконують, що у них могла впасти ракета С-300, яку українські захисники випустили по російських цілях. Проте президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Читайте також: 

Чия ракета впала у країні НАТО: до Польщі прибули українські експерти

Чия ракета впала у країні НАТО: до Польщі прибули українські експерти

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2891
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація