"Я не лякаю": Лукашенко заявив про "єдину армію" з Росією на західному напрямку

"Я не лякаю": Лукашенко заявив про "єдину армію" з Росією на західному напрямку

За потреби, як сказав Лукашенко, російські війська нададуть силову підтримку Білорусі.

Олександр Лукашенко висловив переконання, що у разі збройного конфлікту Росія підтримає Білорусь. За його словами, дві країни практично створили на західному напрямку єдину армію, основою якої є білоруські війська.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

За його словами, Білорусь вже давно є форпостом союзної держави Білорусі і Росії. Він уточнив, що розмови про "форпост" на західному кордоні РФ поки безпідставні. Але, як додав Лукашенко, за потреби, "цей форпост буде створений протягом місяця".

"У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдина озброєне угрупування, основою якої є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - цитує його видання БЄЛТА.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія спільно можуть збудувати потужну систему єдності. Лукашенко наголосив, що він не вважає можливість приєднання Білорусі до РФ, реальною, бо Москві "не потрібен головний біль".

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що вважає Білорусь центром Європи, а тому, якщо у країні "щось спалахне", це загрожує світовою війною.

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