"Я не можу не аплодувати рішучості українців і ЗСУ": Байден обговорив Україну з Сі Цзіньпіном під час зустрічі на Балі

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 сьогодні, 14 листопада 2022 року, в Індонезії на Балі. Обидва політики обговорили низку важливих тем та закликали зменшити напругу між екнономіками світу.

Зустріч лідерів США та КНР тривала близько трьох годин. Політики обговорили теми конкуренції між США і Китаєм, кризу навколо Тайваню, дотримання прав людини урядом Китаю, а також війну в Україні. Про що саме говорили на зустрічі президент США та очільник КНР, зібрав ТСН.ua.

США та Китай мають показати, що здатні подолати розбіжності

Президент США Джо Байден на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном зазначив, що США та Китай мають показати, що здатні подолати розбіжності, оскільки світ чекає від Сполучених Штатів та КНР ключової ролі у вирішенні світових викликів, зокрема, продовольчу кризу.

"США готові співпрацювати з Китаєм, якщо він цього бажає", - сказав Байден.

Своєю чергою Цзіньпін заявив, що необхідно працювати з усіма країнами, щоб принести надію на мир і впевненість у глобальній стабільності, а також зауважив, що Китай готовий до чесних переговорів щодо стратегічних двосторонніх питань.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що Пекін проти політизації економічних зв'язків, а розв'язання торгових воєн підриває правила міжнародної торгівлі.

"Розв'язування торговельних та технологічних воєн, створення перешкод і бар'єрів, насильницьке роз'єднання та розрив ланцюжків поставок повністю порушують принципи ринкової економіки та підривають правила міжнародної торгівлі. Цим можна лише завдати шкоди іншим і не принести користі собі", - сказав Сі Цзіньпін.

Питання Тайваню

Байден сказав, що США і далі продовжуватимуть активно конкурувати з КНР, зокрема шляхом інвестування у джерела сили всередині країни та об'єднання зусиль із союзниками та партнерами по всьому світу.

"Президент повторив, що це суперництво не повинно перерости у конфлікт, і підкреслив, що Сполучені Штати та Китай мають відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв'язку. Два лідери обговорили важливість розробки принципів, які сприятимуть досягненню цих цілей, і доручили своїм командам продовжити їхнє обговорення", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Також Байден заявив, що Сполучені Штати проти "односторонніх змін" статуса-кво на Тайвані будь-якою зі сторін, а також, що США виступають проти "агресивної реакції Китаю" у бік Тайваню.

Сі Цзіньпін назвав тайванське питання червоною лінією у відносинах КНР та США.

"Тайванське питання - серцевина корінних інтересів Китаю, основа політичного фундаменту китайсько-американських відносин, перша червона лінія, яку не можна перетинати", - сказав глава КНР.

Лідер Китая додав, що його країна не має наміру кидати виклик США.

"Китай ніколи не прагнув змінити міжнародний порядок, він не втручається у внутрішні справи США і не має наміру кидати виклик США або витісняти їх", - сказав Сі Цзіньпінь.

Байден висловив сподівання, що КНР найближчим часом не намагатиметься силою захопити Тайвань.

"Я не вважаю, що найближчим часом буде зроблено спробу з боку Китаю вторгнутися на Тайвань", - сказав глава Білого дому.

Погрози ядерною зброєю та війна в Україні

Обидва політики виступили проти погроз Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

"Президент Байден і очільник Сі погодилися, що ядерна війна ніколи не повинна розпочатися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент США висловив стурбованість щодо ядерних провокацій КНДР та ядерних погроз РФ Україні.

"Китай вкрай стурбований поточною ситуацією в Україні", - сказав Сі Цзіньпін.

Байден додав, що США підготовлені до будь-яких обставин, які зараз відбуваються у світі. Він також привітав Україну із визволенням Херсона та заявив, що Сполучені Штати і далі підтримуватимуть Україну у війні проти РФ.

"Значна перемога для України, і я не можу не аплодувати нинішній рішучості людей в Україні, українських військових. Я буду дуже чітким: ми продовжуватимемо забезпечувати здатність України захищати себе, і ми не будемо вести жодних переговорів, нічого про Україну без України", — підкреслив Байден.

Нагадаємо, що 15−16 листопада на острові Балі в Індонезії відбудеться дводенний саміт лідерів G20.

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