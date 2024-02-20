"Я не підтримую українців": поляки вийшли на масштабну акцію, щоб повністю заблокувати кордон (відео)

У Міністерстві закордонних справ засудили дії фермерів та закликав владу Польщі надати правову оцінку діям учасників акцій.

Ситуація на польсько-українському погіршується. У вівторок, 20 лютого, польські фермери розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон із Україною.

У Мережі активно шириться відео із акцію протесту поляків на кордоні.

Як видно на кадрах, на протест забралися декілька десятків польських фермерів, які, тримаючи у руках прапор своєї країни, викрикують: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців".

Раніше протестувальник погрожували 20 лютого повністю заблокувати усі пункти пропуску на кордоні із Україною, йдеться не лише про автомобільні, а й залізничні ПП.

Польські протестувальники хочуть повністю заблокувати кордон із Україною

Реакція України на блокування кордону

Україна уже відреагували на акцію польських протестуальників. У Міністерстві закордонних справ засудили дії фермерів та підкреслили, що "блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання".

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко на сторінці у фейсбук.

В зовнішньодипломатичному відомстві вважають "неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон".

"Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн", - зазначив Ніколенко.

Він звернувся до польської влади та закликав її надати правову оцінку діям учасників акцій, а також забезпечити розблокування кордону та "вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах".

"В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", - йдется у заяві МЗС.

Які вимоги польських аграріїв

"Нова Польща" пише, що протестувальники вимагають :

обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з України,

щоб польський уряд оголосив про вихід Польщі із Зеленого курсу — програми ЄС, яка покликана досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

В рамках цих змін до сільського господарства, серед іншого, будуть висунуті вимоги щодо більш екологічного виробництва.

Там також додають, що через великий протест фермерів сьогодні труднощів слід очікувати на дорогах по всій країні.

"Заблоковано всі прикордонні пункти з Україною, а також під’їзні шляхи до залізничних перевальних станцій і морських портів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали матеріал, хто стоїть за протестами, чи справді проблема в українському зерні та як відповість Київ.

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