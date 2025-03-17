Я не збираюся його бити: брат віцепрезидента США про те, чи може Ді Венс змінити думку щодо України

Нейт Венс натякнув на те, що декілька років тому його брат був активним критиком Трампа, а зараз став його найпалкішим союзником.

Незважаючи на те, що віцепрезиднт США Джей Ді Венс налаштований проти України, є шанс, що належні докази та інформація можуть змінити його думку та переконати продовжувати підтримку Києва.

Про це розповів двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса та колишній американський морський піхотинець Нейт Венс інтерв'ю "24 Каналу", який понад два роки воював добровольцем в Україні.

Брат Венса прокоментував слова віцепрезидента, який назвав президента України невдячним.

"Я вже говорив про це раніше і, очевидно, я не погоджуюся з тим, як це вирішили. Знаєте, політика досить поляризує. Я сказав, що не згоден із цим, але Джей Ді все ще мій двоюрідний брат, він все ще моя родина. Я не збираюся його бити, щоб переконати", – каже Нейт Венс.

Крім того, він наголошує, що "немає жодного сенсу бути ворожим до Білого дому, адже це нікому не принесе користі". Нейт Венс зазначає, що докладе максимум зусиль, аби переконати своїх співвітчизників, чому треба завадити Росії розширюватися на Захід, до Західної Європи. Пояснити, чому США вигідно запобігти цьому.

"Ви також маєте враховувати одну річ. Коли Джей Ді був сенатором, він не мав великої влади приймати рішення щодо того, що відбувається... Відколи він став віцепрезидентом, я впевнений, він був зайнятий. Днями він виступив на Fox News та сказав, що готовий до переговорів, тому я намагаюся налагодити з ним контакт", – зазначає доброволець.

Нейт Венс нагадав, що Джей Ді здатний змінювати свою думку. Прямо про це він не сказав, але натякнув на те, що декілька років тому його брат був активним критиком Трампа, а зараз став його найпалкішим союзником.

"Одна річ, яку Джей Ді робив кілька разів у своєму житті, і це було досить публічно, – змінював свою думку про речі. У політиці іноді ми критикуємо людей за те, що вони змінюють свою думку, та я не думаю, що ми маємо це робити, адже це і є мірило критичного мислення та дорослої людини... Хоч вважають, що Джей Ді налаштований проти України, є шанс, що належні докази та інформація можуть змінити його думку та переконати продовжувати підтримку України", – підсумував брат одного із найактивніших критиків України в адміністрації Трампа.

Раніше стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США і одного з найголовніших критиків допомоги Україні Джея Ді Венса Нейт Венс воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі".

Також брат Венса розповів про намагання вплинути на родича.

Своєю чергою Джей Ді Венс відповів на різку критику його стратегії щодо російсько-української війни з боку свого двоюрідного брата Нейта.

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