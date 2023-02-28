"Я не звідси": на протестах у Молдові мітингувальники зізнаються, що вони приїхали із РФ (відео, фото)

Як видно із опублікованих відео у ЗМІ, учасники акції зізнаються, що їх привезли на протести автобусами.

На так званих антиурядових протестах у Молдові, куди здебільшого зігнали людей похилого віку, але є і молодь, помітили росіян.

Відповідне відео опублікував телеканал NordNews.

Журналісти, які були на "протестах", організованих проросійськими у Молдові партіями, хотіли взяти коментар в учасників акції. Втім, багато із них відмовлялися, навіть проявляли агресивні дії проти представників ЗМІ. Однак один із них все ж дав журналістам коментар. Молодий хлопець виявився громадянином Росії. На запитання молдовського журналіста, протестувальник відповів, що він не знає цієї мови, оскільки росіянин.

"Я не звідси... Я не розумію вашої мови... Я тобі кажу, що я не звідси. Я з Росії", - сказав молодик.

Зауважимо, що у Кишиневі впродовж 28 лютого проходить мітинг "Руху для народу", до якого входять представники партії "Шор" та PACE Георге Кавкалюка. Під час акції сталися сутички між проросійськими мітингувальниками та провоохоронцями. Як видно із опублікованих відео у ЗМІ, учасники акції зізнаються, що їх привезли на протести автобусами.

Що відбувається у Молдові

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський передав президентці Молдови Маї Санду інформацію про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі. Росіяни мали намір захопити аеропорт у Кишиневі і перекинути до Молдови війська. Висадження десанту окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністров'ї, підтвердив прем'єр-міністр країни.

Тим часом Міністерство оборони РФ, своєю чергою традиційно звинуватило Україну в підготовці "нападу" на Придністров'я. У невизнаній республіці від 1 березня оголосили про військові збори, які триватимуть три місяці.

Додамо, що від 14 березня 2023 року угорська авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси до столиці Молдови у зв’язку з безпековими ризиками в країні.

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