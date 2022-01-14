"Я плакав, руки тремтіли": батько пожертвував органи 9-річної доньки, яка померла після травмування у школі

"Я плакав, руки тремтіли": батько пожертвував органи 9-річної доньки, яка померла після травмування у школі

Чоловік вирішив пожертвувати сім органів дівчинки: "Я просто хочу, щоб серце моєї доньки продовжувало битися".

У Китаї батько пожертвував органи своєї дев'ятирічної доньки, яка померла від травми, отриманої внаслідок нещасного випадку в школі.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що донька Хуана Ціня на ім'я Тонгтонг померла три місяці тому після того, як однокласник випадково збив її з ніг у коридорі початкової школи в міському окрузі Ціньчжоу, розташованому в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР.

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Інцидент стався 20 жовтня 2021 року, коли учні вибігали з класу перед уроком фізкультури. Дівчинка вдарилася головою об стіну, після чого знепритомніла. Відеозапис із камер спостереження показав, як вчитель фізкультури ніс непритомну дівчинку до вчительської.

Класний керівник розповів, що учениця невдовзі отямилася, їй дали чашку з водою з червоним цукром, випивши яку Тонгтонг запевнила, що почувається краще.

Тоді до кабінету покликали учня, який штовхнув дитину. Дівчинка запевнила, що не ображається на однокласника, і побігла на урок. Лише за кілька годин батькові Тонгтонг зателефонували, щоб повідомити про травму доньки.

"Вона сказала мені, що забула пообідати опівдні. Це останнє речення, яке вона мені залишила, - розповів Цінь. - Я був розгублений. Я лаяв вчителів, звинувачуючи їх у тому, що вони не помітили проблеми раніше".

South China Morning Post

За його словами, над вухом доньки з'явилася шишка розміром із яйце. Чоловік викликав швидку, однак, не дочекавшись, самостійно відвіз дівчинку до лікарні.

Медики сказали батькові, що не можуть провести операцію. Через дев'ять днів дівчинка померла від пошкодження головного мозку.

Цінь вирішив пожертвувати сім органів своєї дочки, серед яких рогівка, серце та нирки. "Коли я підписував документ про пожертву органів, я плакав, мої руки тремтіли. Образи моєї дитини, такі живі та милі, з'являлися переді мною".

Чоловік додав, що відчуває "полегшення від того, що Тонгтонг допомогла іншим людям і врятувала їхнє життя". "Я просто хочу, щоб серце моєї доньки продовжувало битися, - підкреслив Хуан. - Я вірю, що моя дочка підтримала б моє рішення".

Батько додав, що школа, в якій вчилася Тонгтонг, перепросила, виплатила йому компенсацію і покарала вчителів за необережність, через яку дитина несвоєчасно потрапила до лікарні.

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