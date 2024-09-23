"Я почувалася здобиччю": 19-річна одиночна туристка назвала найнебезпечнішу країну Європи

Останніми роками соло-подорожі стали надзвичайно популярними з цілої низки причин – від наміру людей розібратися у своїх думках і почуттях до бажання планувати свій маршрут, виходячи виключно зі своїх побажань. Утім, однією з найсерйозніших перешкод на шляху одиночних туристів стає питання безпеки.

19-річна туристка зі США Ів Ковач, яка здійснила свою першу соло-поїздку до Європи незабаром після того, як їй виповнилося 18-ть, розповіла, що найменш безпечно вона почувалася в Албанії. Про це дівчина сказала у коментарі виданню MailOnline Travel.

"Чоловіки! Я почувалася здобиччю. Навіть чоловіки, які сиділи з дружинами, зламали б собі шиї, щоб подивитися на тебе, поки ти йдеш вулицею", – поскаржилася дівчина.

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Ів, яка розповідає про свої пригоди в Instagram під ніком @outdoor.eve з аудиторією понад 156 тисяч підписників, вирушила в тримісячну одиночну подорож 11 країнами Європи з одним лише рюкзаком, бажаючи довести собі, що "світ не просто величезний, а й добрий".

"Я мала рацію", – додала вона. Хоча часом Албанія змушувала її почуватися "мішенню".

"Поки я була там, хтось чіпав моє волосся в супермаркеті, й кілька людей мене сфотографували. Я думаю, що, оскільки я блондинка і невисока з блакитними очима, я можу бути мішенню", – зазначила Ів.

Також дівчина залишилася трохи розчарована Грецією... через постільних клопів, якими буквально кишів її хостел: "Я вирішила проблему, поспала в гамаку і поїхала наступного ранку".

А ось найбезпечніше мандрівниця почувалася в Норвегії.

"Норвегія вразила мене тим, наскільки безпечно я почувалася. Я зняла замки зі своєї сумки на другий день. Там не було такого привітного прийому, як в Італії, але було просто загальне відчуття безпеки та захищеності", – розповіла дівчина.

19-річна туристка зі США Ів Ковач / Фото: із соцмереж

До слова, саме Італію Ів назвала своєю улюбленою європейською країною: "Моє улюблене місце в Європі – узбережжя Амальфі в Італії! Я знайшла там чудову гостинність, серфінг і сільськогосподарську роботу".

Завершивши свої подорожі Європою, молода подорожувальниця каже, що кожна країна чогось її навчила. Тепер вона дає поради з безпеки іншим мандрівникам.

"Мої запобіжні заходи – брати з собою замки для сумок, завжди стежити за своїми речами і бути пильною", – резюмувала Ів.

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