"Я повинен поважати їхню заяву": Ердоган заступився за РФ на тлі заяв про падіння ракет у Польщі

Ердоган стверджує, якщо Росія щось сказала, то це буцімто є правдою.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив сумнів у причетності Росії до падіння ракет у Польщі.

Про це він заявив на саміті G20 на Балі під час пресконференції, пише The Guardian.

Турецький лідер каже, що у нього "складається загальне враження, що ця ракета не російського виробництва". На його думку, "не варто наполягати на тому, що ця ракета була запущена з Росії". Ердоган каже, що це може буде "провокацією".

"Я думаю, що це не має жодного стосунку до Росії. Я повинен поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас жодного стосунку". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує що удар не має жодного стосунку до Росії. Має бути проведене додаткове розслідування", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також закликав провести детальне розслідування інциденту. Водночас, Ердоган почав посилатися на дещо спотворену пропагандистськими росЗМІ заяву президента США Джо Байдена про те, що буцімто ракети, які впали в Польщі "не російського виробництва". Втім, Байден такого не заявляв.

"Я не хочу говорити цього до завершення розслідування, але малоймовірно, в сенсі траєкторії, що це було запущено з Росії. Але побачимо", — сказав Байден.

Падіння ракет у Польщі

На території Польщі 15 листопада впали ракети. Сталося це під час масованої атаки РФ на регіони України. Інцидент стався за шість кілометрів від кордону з Україною у Люблінському воєвудстві. Загинуло двоє людей, триває розслідування.

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Польське МЗС вже підтвердило те, що це дійсно ракети виробництва РФ. Там також викликали посла країни-терористки Росії. Президент Польщі Анджей Дуда дав брифінг щодо інциденту із ракетами і заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантиний альянс перебувають у стані готовності.

Крім того, у зв'язку з інцидентом у Польщі підвищили боєготовність військових, а сьогодні, 16 листопада, скликають РНБО.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Росія, традиційно, свою причетність до інциденту заперечує.

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