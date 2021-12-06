"Я повністю була готова, що втрачу ногу": крокодил затягнув під воду студентку з Англії

"Я повністю була готова, що втрачу ногу": крокодил затягнув під воду студентку з Англії

18-річну дівчину дивом врятували.

Друг врятував абітурієнтку з Англії, на яку напав крокодил під час подорожі Замбією.

Про це повідомляє видання dailymail.co.uk.

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18-річна Амелі Осборн-Сміт вирушила в подорож Замбією перед вступом до вищого навчального закладу. Вона поїхала на рафтинг річкою Замбезі з гідами з місцевої туристичної компанії.

Організатори подорожі стверджували, що сплав пройде безпечно, оскільки крокодили рідко нападають на людей.

Коли туристка сиділа на краю човна, на неї накинувся триметровий крокодил. Рептилія вкусила дівчину за ногу. Товариш Осборн пірнув під воду і вдарив рептилію, тоді крокодил розтиснув зуби і відпустив жертву.

Осборн-Сміт зазнала серйозних травм. Її доправили гелікоптером до лікарні, де лікарі провели хірургічну операцію.

Батько англійки 60-річний Брент Осборн-Сміт розповів, що наразі його донька перебуває у тяжкому стані.

"Вона в Замбії, і ми намагаємося повернути її додому, щоб їй надали необхідну медичну допомогу. Але, очевидно, після укусу крокодила є високий ризик зараження, і в неї сильно травмована нога”, — зазначив він.

Дівчина з жахом згадує інцидент: "Ви насправді не думаєте в такій ситуації. Люди кажуть, що ви бачите, як ваше життя пролітає перед очима, але це не так. Коли стався напад, я повністю була готова, що втрачу ногу".

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Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

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