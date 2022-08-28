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"Я прокинулася на землі": у США блискавка влучила у студентку дорогою до університету

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"Я прокинулася на землі": у США блискавка влучила у студентку дорогою до університету

Фото: pixabay.com

Студентка у місті Пенсакола, штат Флорида, вижила після того, як в неї влучила блискавка.

Інцидент трапився, коли 18-річна Емма Егглер йшла до університету Західної Флориди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Розряд ударив дівчину в груди, внаслідок чого вона впала на землю. Удар був такої сили, що в американки вибухнув наручний годинник, прогорів светр і утворилися дірки на черевику.

Студентку госпіталізували. Лікарі сказали, що американці дуже пощастило, що вона вижила. Розряд пройшов крізь ліву частину її тіла.

"Я нічого не відчула, я просто прокинулася на землі. Лікарі порадили мені купити лотерейний квиток, тому що я дуже таланисна", - зазначила Егглер.

Наступного дня дівчину виписали з лікарні. Чутливість ніг і здатність рухатися відновилися. Тепер вона планує повернутися до навчання наступного тижня.

Нагадаємо, у Ємені під час похоронної процесії блискавка влучила у натовп людей – загинули шестеро людей, ще 17 отримали поранення.  

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