"Я прокинулася на землі": у США блискавка влучила у студентку дорогою до університету

Студентка у місті Пенсакола, штат Флорида, вижила після того, як в неї влучила блискавка.
Інцидент трапився, коли 18-річна Емма Егглер йшла до університету Західної Флориди.
Про це повідомляє Daily Mail.
Розряд ударив дівчину в груди, внаслідок чого вона впала на землю. Удар був такої сили, що в американки вибухнув наручний годинник, прогорів светр і утворилися дірки на черевику.
Студентку госпіталізували. Лікарі сказали, що американці дуже пощастило, що вона вижила. Розряд пройшов крізь ліву частину її тіла.
"Я нічого не відчула, я просто прокинулася на землі. Лікарі порадили мені купити лотерейний квиток, тому що я дуже таланисна", - зазначила Егглер.
Наступного дня дівчину виписали з лікарні. Чутливість ніг і здатність рухатися відновилися. Тепер вона планує повернутися до навчання наступного тижня.
Нагадаємо, у Ємені під час похоронної процесії блискавка влучила у натовп людей – загинули шестеро людей, ще 17 отримали поранення.
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