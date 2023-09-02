“Я прошу вибачення у Путіна”: екскандидатка до польського Сейму зробила скандальну заяву

Польська політикиня вважає, що президента РФ Володимира Путіна не можна називати воєнним злочинцем.

Кандидатка у депутати до Сейму Польщі від Польської селянської партії (PSL) Малгожата Зих в суботу, 2 вересня, попросила вибачення у президента РФ Володимира Путіна за те, що кілька днів тому назвала його воєнним злочинцем.

Про це повідомляє Polsat News.

"Не відповідає цінностям демократичної правової держави та християнським цінностям називати президента Росії Володимира Путіна "воєнним злочинцем", оскільки досі немає вироку Міжнародного кримінального суду, перед яким він звинувачується у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії", – написала вона в соцмережі.

Також політикиня вважає, що засуджувати іншу людину може тільки Бог.

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“Кожна людина, поки вона жива, має право на навернення і спасіння. Тому, щоб мати чисте сумління, я прошу вибачення у президента Росії Володимира Путіна за те, що назвала його у своїй заяві від 30 серпня цього року "воєнним злочинцем", – додала вона.

Заяву, про яку згадує Малгожата Зих, кандидатка у депутати до польського парламенту зробила на вимогу голови партії, щоб потрапити у виборчий список.

Однак напередодні - у п’ятницю, 1 вересня, - стало відомо, що Малгожата Зих не буде балотуватися до Сенату ні від PSL, ні від іншої опозиційної сили. Відтак вона з легким серцем зреклася своєї попередньої заяви, якою, на її думку, “образила” Путіна.

У 2019 році Малгожата Зих балотувалася на виборах до польського Сенату від ультраправої партії "Конфедерація", яка відома своїми антиукраїнськими настроями. Того ж року вона була співорганізаторкою конференції "Стоп українізації Польщі".

Нагадаємо, від початку повномасштабного нападу РФ Польща стала одним із найміцніших союзників України. Попри це, сусідня країна відчуває деяку "втому від війни".

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