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"Вся Азія до Пітера перебралась": росіяни зацькували тувинку, чий малюк народився першим цьогоріч у Петербурзі

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
7163
Час на прочитання
2 хв
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"Вся Азія до Пітера перебралась": росіяни зацькували тувинку, чий малюк народився першим цьогоріч у Петербурзі

Росіяни просто вибухнули расистськими та нацистськими заявами, скаржачись на генофонд та нібито заміщення слов’ян.

Росіяни зацькували тувинку в Мережі після звістки про те, що її малюк став першою народженою в Санкт-Петербурзі дитиною 2023 року.

Про це свідчать скриншоти коментарів громадян РФ у Мережі.

Російський паблік "Питер сегодня" опублікував допис про першого малюка, який народився в Санкт-Петербурзі 2023 року і є сином уродженки Туви – 25-річної Венери. Хлопчик народився усього через хвилину після настання нового року.

Скриншот / ©
Скриншот

У коментарях до повідомлення росіяни вибухнули образами та ненавистю до малюка та його мами. Вони взялися всіляко ображати тувинців, називаючи їх "чурками", "оленеводами" та "вузькоокими". 

Ось кілька з коментарів росіян:

"Охрініти. Перший житель міста – тувинець. Жах".

"Поближче пологового не знайшлось для Туви?!"

"Так вся Азія в Пітер перебралась".

"Народжували б у себе в республіці. Ви вже всіх у Пітері дістали…"

"Генофонд – це архіважливо. Чи давно Радянський Союз привчив митися ці малочисельні народи… А тепер іде реальне заміщення слов’ян".

"За державу образливо! Блакитнооких дітей народжувати перестали".

"Привіт, майбутній таксисте".

"Сумно, що в нашому місті на дитячих майданчиках тепер одні вузькоокі діти".

"Я просто чурок не люблю".

"Як хочеться бачити на фото російського карапуза, а не ось це все".

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, за даними української розвідки, на війну проти України Росія відправляла здебільшого представників своїх малих народів і вже істотно зменшило їхню чисельність. Так, станом на вересень 2022 року серед ліквідованих окупантів трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.  

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Дата публікації
Перегляди
7163
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