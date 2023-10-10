"Я проти війни": Кадиров заявив про готовність відправити бойовиків до Палестини

Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий поїхати з "миротворчою місією" до Палестини і закликав припинити війну.

Відео Кадиров опублікував у своєму Telegram.

"Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка, на відміну від інших конфліктів, може перерости в щось більше. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, щоб вони зупинили цю війну, щоб вона не розійшлася по всьому світу. Ця війна просто так не закінчиться", - заявив підконтрольний Кремлю Кадиров.

Очільник Чечні також звернувся до лідерів мусульманських країн із закликом створити коаліцію.

"Та закликайте тих, кого ви називаєте друзями, Європу та весь Захід, щоб вони не бомбили мирних громадян під приводом знищення бойовиків", - сказав Кадиров.

Нагадаємо, Кадиров раптом з’явився в кабінеті у Путіна і заговорив про танки “Абрамс” (відео).

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