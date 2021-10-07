"Я ріс в СРСР": в Казахстані таксист обматюкав клієнтку після її прохання спілкуватися казахською

Таксист категорично відмовився говорити казахською мовою, хоча відзначав, що сам — казах.
В одному з міст Казахстану російськомовний водій таксі накричав на клієнтку, яка попросила спілкуватися з нею казахською мовою.
Про це повідомляє Telegram-канал "Sputnik Ближнє зарубіжжя".
"Це моя особиста точка зору. Розмовляю твєю мовою, якою хочу. Не вказуйте мені, як мені розмовляти. Зрадник я або не зрадник, не вам судити. Я ріс в Радянському Союзі, де російська мовою була єдиною мовою. Не буду я з вами розмовляти казахською", — кричав він, "прикрашаючи" свою "полум'яну" промову нецензурною лексикою.
Клієнтка просила чоловіка припинити кричати, однак він продовжував лаятися.
Нагадаємо, що в Харкові ресторатор потрапив у мовний скандал, назвавши україномовних "рагулями".
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