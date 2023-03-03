"Я - росіянин, я - росіянин!": через вибрики п'яного пасажира літак змінив курс і екстрено сів у Самарі (відео)

Коли чоловіка виводили, він вигукував: "Я - росіянин! Я - росіянин!".

Екіпаж борту FlyDubai був змушений екстрено посадити літак у Самарі через конфліктного росіянина. П'яний чоловік не зійшовся політичними поглядами із сусідом і влаштував "концерт".

Про це повідомляє телеграм-канал Baza та опублікував відео.

Зазначається, що борт летів із Казані до Дубаю, але через вибрики п'яного росіянина несподівано змінив маршрут і сів у Самарі.

За словами пасажирів, один із чоловіків, що напідпитку, "зчепився" з сусідом з приводу складної ситуації у світі, але перестарався з аргументацією та почав буянити. Згодом його втихомирили, втім, літак прийшлося посадити в Самарі. Там на "політичного експерта" склали адміністративний протокол.

Коли чоловіка виводили, він викрикував: "Я - росіянин! Я - росіянин!". Вочевидь, він зовсім не відчував провини, що через нього постраждали всі пасажири літака.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Lufthansa потрапив у страшну турбулентність: 7 людей опинилися в лікарні.