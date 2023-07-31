Я русский, б***ь": у Батумі відгамселили пасажира російського круїзного лайнера (відео)

Один із російських туристів вигукнув "я русский, б***ь, и горжусь этим" і почав провокувати мітингувальників. Проте грузини провчили "ярусского".

У грузинському Батумі 31 липня знову з протестами зустріли круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами. Активісти, що зібралися, протестували проти прибуття до їхньої країни громадян РФ, які раніше заявляли, що "Росія звільнила Абхазію від грузинів".

У Мережі з'явилося відео, як один із туристів вигукнув "я русский, б***ь, и горжусь этим" і почав провокувати мітингувальників. Місцеві не витримали та провчили його, добряче відлупцювавши. Проте отримавши відсіч, росіяни дав задню і почав виправдовуватися: "Я не оккупант, у меня дети!"

"Я русский": у Батумі побили пасажира російського круїзного лайнера

Також повідомлялося, що мітингувальники у Батумі закидали яйцями автобус із російськими туристами зі скандального лайнера Astoria Grande.

Нагадаємо, що у понеділок, 31 липня, вдруге за кілька днів прибув до порту Батумі у Грузії прибув круїзний лайнер з російськими туристами, який знову зустріли масовими протестами. Під час акції було затримано українку.

Декілька днів тому круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту вже причалював до берегів Грузії. Тоді російські туристи в інтерв'ю грузинським ЗМІ заявили, що Росія – не окупант і "визволила Абхазію". Після чого почалися масові протести. Лайнер відплив із Батумі 27 липня – на два дні раніше через протести грузинів.

Зазначалося, що на борту лайнера перебувають особи, які підтримують війну в Україні та російського диктатора Путіна, в тому числі відомі російські зірки.