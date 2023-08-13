"Я щаслива": дівчина заробила мільйони на прибиранні найбрудніших будинків у світі

Фахівчиня розповіла, як прибирала житло 80-річної жінки, яка три роки не милася.

Громадянка Фінлянії з міста Тампере Аурі Кананен стала мільйонеркою у 30 років та розповіла, як заробила свої статки. Дівчина прибирає найбрудніші будинки у світі. І до того ж безкоштовно.

Відео процесу Аурі регулярно викладає на власному каналі YouTube.

Аурі Кананен тільки лише 2023 року побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США, щоби безкоштовно допомогти упорядкувати брудні будинки їхнім власникам.

Відео прибирання оцінили вже 2,85 млн передплатників YouTube-каналу дівчини, який вона веде від 2020 року, а у у TikTok в неї вже 10 млн шанувальників. Рекламні надходження лише YouTube-каналу, за словами прибиральниці, минулого року приніс їй півмільйона євро.

Ідея безкоштовного прибирання найбрудніших будинків світу прийшла дівчині у 2020 році. Тоді вона залишила позмінну роботу та запустила власний бізнес.

За словами дівчини, прибирання може бути веселим.

"Це найкраще, що коли-небудь було. Мені це дуже подобається. Я почуваюся задоволеною та щасливою", — пояснила вона.

Вона раділа першим ста тисячам передплатників, а тепер їх уже 10 мільйонів.

"Ніби я маю власну команду з прибирання. Я дуже вдячна", — сказала жінка, уточнивши, що гроші не змінили її.

Їй, як і раніше, подобається скидати товсті шари пилу з меблів і ділитися своїми історіями зі світом.

"Це найкраще відчуття, я полюю за ним тиждень за тижнем. Намагаюся знаходити все більш брудні будинки", — пояснила Аурі.

Вона щотижня годинами порається у брудних будинках і каже, що не відчуває запахів. За її словами, "зацвіле сміття завжди пахне однаково".

Багато будинків, які вона відвідувала, по коліна завалені сміттям, з брудними кухнями та холодильниками, повними запліснілої їжі. Їй навіть доводилося стикатися з щурами, що снували.

Аурі часто прибирає вдома людей, які страждають на різні захворювання і яким складно пересуватися через травми. Часто до неї звертаються родичі або друзі тих, хто не спроможний самі про себе подбати.

Також відомо, що прибиральниця Аурі декілька років боролася із депресією у юному віці. Тепер вона каже, що їй простіше порозумітися з людьми, які теж переживають складнощі.

Також нагадаємо, як безпечно прибрати розбите скло. Маленькі уламки скла дуже небезпечні, адже вони практично невидимі, тому на них можна з легкістю наступити.

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