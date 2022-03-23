“Я скажу їм це у вічі”: Байден прибув до Брюсселя для переговорів з європейськими партнерами

“Я скажу їм це у вічі”: Байден прибув до Брюсселя для переговорів з європейськими партнерами

Очікується, що під час візиту до Європи американського президента, США оголосять про нові санкції щодо Росії.

У середу, 23 березня, президент США Джо Байден прибув до Брюсселя для екстрених переговорів з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Американський лідер має плани щодо додаткових антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Поїздка Байдена передбачає переговори в Брюсселі з лідерами НАТО та Євросоюзу, а також візит до Варшави для консультацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У четвер, 24 березня, Байден відвідає екстрений саміт НАТО, зустрінеться з лідерами G7 і звернеться до 27 лідерів Європейського Союзу на сесії Європейської Ради.

Як передає CNN, борт Байдена приземлився в аеропорту Брюсселя о 21.03 за місцевим часом (22.03 за Києвом), політ тривав сім 7 годин.

Під час спілкування із журналістами перед вильотом американський президент не розповів подробиць майбутніх переговорів із європейськими партнерами. "Я збираюся сказати це їм у вічі. Я збираюся сказати. Все, що я маю сказати, я скажу, коли дістануся", - запевнив Байден.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що Байден оголосить пакет санкцій проти російських політичних діячів та олігархів у четвер, 24 березня. Тоді ж лідери G7 домовляться про координацію виконання санкцій і планують зробити спільну заяву.

За його словами, окрім запровадження нових санкцій проти Росії, Байден працюватиме із союзниками США над посиленням існуючих санкцій.

Саліван також повідомив, що на тлі занепокоєння щодо залежності Європи від російських енергоносіїв ця тема буде обговорюватися у п’ятницю, 25 березня.

Також Байден обговорить із союзниками в Брюсселі, як боротися з риторикою та коментарями щодо потенційного використання ядерної зброї Росією. Сполучені Штати не змінили своєї ядерної позиції.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що Росія таки може вдатися до застосування хімічної зброї у війні проти України.

Читайте також: