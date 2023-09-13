"Я тебе утримую, не кажи мені, що робити в моїй країні": поляк побив таксиста з України (відео18+)

У Гданську поляк-пасажир таксі напав і побив водія з України, коли той попросив двох чоловіків не пити пиво в машині. Один з пасажирів словесно ображав водія, а в якийсь момент почав бити українця по обличчю.

Про це повідомляє видання Trojmiasto, яке також опублікувало відео інциденту

У Гданську місцеві чоловіки агресивно поводилися з водієм таксі, дізнавшись, що він з України. На викладеному в Мережу відео зафіксовано, як пасажири таксі вживали алкоголь у салоні авто. Водій попросив їх цього не робити, однак чоловіки почали поводитися агресивно і лаятися.

Також читайте Поляки змінюють ставлення до українських біженців — названо причини

"Мало того, що я тебе утримую і даю субсидії на його бізнес, він мене ще вчить, що робити. Я поляк, тому не кажи мені, що робити в моїй країні. Я можу випити пива в машині", – заявляє один із пасажирів.

Коли таксі зупинилося на світлофорі, пасажир, що сидів поряд із водієм, почав бити його кулаком по обличчю. Аби захистити себе, водій застосував проти нападника газовий чи перцевий балончик. Українець намагався вибігти з машини, гукаючи про допомогу до водіїв, що проїжджали поряд: "Допоможіть, вбивають!"

У Гданську поляк побив таксиста з України за прохання не вживати алкоголь в авто

Очевидно, це налякало зловмисників, і вони втекли із автомобіля. Наступного дня 40-річного нападника затримали польська поліція. Йому буде пред'явлено звинувачення у погрозах кримінального характеру. За це загрожує або штраф, а то й до двох років ув’язнення.

Затриманий поляк, який побив таксиста з України / Фото: KMP Gdańsk

Напади на українців у Польщі

У серпні в Польщі 17 ультрас через національність жорстоко побили і пограбували двох чоловіків з України. Нападники мали закриті обличчя і були озброєні кийками, палицями, трубами та мачете. Частину зловмисників затримано.

Читайте також: