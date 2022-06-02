"Я тобі, Путін, буду відданий, як собака": полковник ФСБ розповів про взаємини Шойгу та очільника Кремля

"Я тобі, Путін, буду відданий, як собака": полковник ФСБ розповів про взаємини Шойгу та очільника Кремля

Російський військовий розкрив нюанси "дружби" міністра оборони РФ з очільником Кремля.

У Росії міністра оборони Сергія Шойгу вважають нездарою та великим піарником.

Про це розповів полковник ФСБ у відставці, ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Шойгу не люблять. Сергій Кужугетович – непоганий піарник. І це єдина його перевага. А загалом, він не має жодного авторитету в армії. Його вважають абсолютним профаном, хоча він сам позиціонує себе видатним полководцем. За це професійні військові терпіти його не можуть. Не люблять тих, хто нічого не розуміє у військовій науці. Тож у нас зараз у країні міністр – нездара", – зазначив Гудков.

Також полковник ФСБ розповів історію взаємин Шойгу та Путіна.

"Щойно Путін прийшов до влади, постало питання, чи залишити Шойгу в уряді. І тут Сергій Кужугетович робить йому подарунок до дня народження – лабрадора Коні. Це було не просто чудове цуценя, яке потім прожило у Путіна багато років, це був символічний подарунок, який свідчив: "Я тобі, Володимире Путін, буду відданий, як собака". Тож Путін це оцінив. Собачу відданість Шойгу демонстрував багато років. Саме він першим відчув, що Путін вірить у всіляку нісенітницю, на кшталт вічного життя, місць сили... Тут Шойгу вгадав. Але коли настав час командувати військами, виявилося, що Шойгу не може це робити. Крім того, що він вміє піаритися на надзвичайних ситуаціях, він, за великим рахунком, нічого так і не навчився", – додав ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков.

Він відгукнувся і щодо особливостей характеру Шойгу. За словами Гудкова, російський міністр дуже жорсткий, мстивий, уразливий.

Ексдепутат Держдуми додав, що загалом російська армія відбиває характер влади.

"Армія відбиває моральний рівень самої влади. Якщо у нас влада все робить у збоченій формі: в'язниці, табори, тортури, кримінальні справи, переслідування. отруєння... Тому і такий набрід зібрався у військах: кати, садисти, невдахи. Вони відіграються на українцях в окупації, щоб самоствердитися", – зазначив Геннадій Гудков.

Раніше The Sun писав, що Путін перебував за крок від оголошення повномасштабної війни Україні.

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