"Я тут головний, я король літака": у Польщі пілот не пускав понад 30 українців на борт

Керівництво аеропорту пообіцяло провести перевірку за фактом події.
Виліт ранкового рейсу FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair з Познані (Польща) в Одесу (Україна) відбувся з запізненням більш ніж на годину, пілот відмовився пустити на борт більше 30 українців.
Про це поінформувала Gazeta Wyborcza.
Зазначається, що авіалайнер повинен був вилетіти о 6:30 за місцевим часом. 30 українських пасажирів вже пройшли реєстрацію, але за словами очевидців, пілот став на заваді їхній посадці в літак. Він кричав: "я тут головний" та "я король літака".
Представник аеропорту Блаве Патрін зазначив, що наразі немає відомостей про те, що хтось із членів екіпажу поводився неадекватно щодо пасажирів.
"Під час реєстрації були певні збої в роботі. Деталі невідомі. Ситуація розслідується", - зазначив він.
Раніше туристи з Дніпра на 14 годин застрягли в аеропорту Бодрума. У терміналі вони сиділи на рушниках і транспортних стрічках без їжі, кондиціонерів і можливості сходити в туалет.
А в аеропорту "Бориспіль" відбулася затримка вильоту в Анталію. За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутність дозвіл з боку Туреччини.