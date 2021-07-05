"Я тут головний, я король літака": у Польщі пілот не пускав понад 30 українців на борт

"Я тут головний, я король літака": у Польщі пілот не пускав понад 30 українців на борт

Керівництво аеропорту пообіцяло провести перевірку за фактом події.

Виліт ранкового рейсу FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair з Познані (Польща) в Одесу (Україна) відбувся з запізненням більш ніж на годину, пілот відмовився пустити на борт більше 30 українців.

Про це поінформувала Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що авіалайнер повинен був вилетіти о 6:30 за місцевим часом. 30 українських пасажирів вже пройшли реєстрацію, але за словами очевидців, пілот став на заваді їхній посадці в літак. Він кричав: "я тут головний" та "я король літака".

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Представник аеропорту Блаве Патрін зазначив, що наразі немає відомостей про те, що хтось із членів екіпажу поводився неадекватно щодо пасажирів.

"Під час реєстрації були певні збої в роботі. Деталі невідомі. Ситуація розслідується", - зазначив він.

Раніше туристи з Дніпра на 14 годин застрягли в аеропорту Бодрума. У терміналі вони сиділи на рушниках і транспортних стрічках без їжі, кондиціонерів і можливості сходити в туалет.

А в аеропорту "Бориспіль" відбулася затримка вильоту в Анталію. За даними представників авіакомпаній, рейси перенесені через відсутність дозвіл з боку Туреччини.

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